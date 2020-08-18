Стало известно, сколько ставропольцев ушли из жизни за 2020 год

Разница между числом умерших и родившихся составила 3095 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за январь-июнь 2020 года ушли из жизни 16058 жителей. Это на 2,0% меньше. Разница между числом умерших и родившихся составила 3095 человек.

Эти данные предоставило управление федеральной службы госстатистики по СКФО. Там же и сообщили, что за январь-июнь этого года официально зарегистрировали брак в органах ЗАГС 4393 пары. Это почти на на 24,5% меньше, чем в прошлом году.

А вот расторгли брак 3998 пар (на 19,9% меньше). На 1000 браков приходится 910 разводов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, почему во время пандемии на Ставрополье стали чаще распадаться семьи. Почему оказавшись наедине супруги решили идти по жизни врозь?

Означает ли это, что мы не знали тех, с кем жили или попросту на многое закрывали глаза? Ответы на эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» давала психолог Елена Шматова.

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