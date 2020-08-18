Полиция заинтересовалась молодежью, танцующей лезгинку в ночном Пятигорске

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Инцидент произошел около 02:00 в одном из микрорайонов Пятигорска. По словам очевидцев, «Пятачок» «сотрясался под танцы народов Северного Кавказа».

Так, группа молодых людей, по всей вероятности, кавказцев, остановила ночью иномарку и устроила на дороге дискотеку. Видео с места событий опубликовали в сети.

Позже пресс-служба МВД России по Пятигорску прокомментировала «КП-Северный Кавказ» этот инцидент. Правоохранители уже назначили проведение проверки.

Сотрудники полиции в скором времени установят все обстоятельства происшедшего.

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