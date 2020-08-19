В Ставрополе пьяная пара на иномарке совершили ДТП и скрылись с места

Оба правонарушителя одновременно отказались от прохождения медицинского освидетельствования Фото: Архив "КП"

Накануне в дежурную часть батальона Ставрополя обратился мужчина и сообщил, что около 21:00, в его стоящий на светофоре по улице Артема автомобиль въехала иномарка при движении задним ходом.

После ДТП водитель и пассажир иномарки поменялись местами и скрылись с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Правоохранители установили местонахождение машины и предполагаемых водителей по горячим следам. Выяснилось, что за рулем легковушки была 36-летняя местная жительница, а также 32-летний молодой человек, который не имеет права управления.

Оба правонарушителя одновременно отказались от прохождения медицинского освидетельствования. На них составили административный материал по статьям: «Отказ от прохождения освидетельствования лицом, не имеющим права управления», а также по статье «Оставление места ДТП, участником которого он являлся».

В отношении молодой женщины – по статье «Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения». Обоим водителям грозит штраф по 30 тысяч рублей.

Кроме того, женщина может быть лишена прав сроком от полутора до двух лет, а мужчине грозит административный арест сроком от 10 до 30 суток.

По факту аварии проводится проверка.

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