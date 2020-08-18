Резонансная смерть Мадины Умаевой: чеченским следователям рекомендовали отменить отказ в возбуждении дела

Фото: стоп-кадр репортажа на ЧГТРК

Резонансная история смерти 23-летней многодетной матери Мадины Умаевой всколыхнула общественность. До сих пор выясняются подробности гибели молодой чеченки.

18 августа стало известно, что Управление Следственного комитета России по СКФО рекомендовало отменить отказ в возбуждении уголовного дела об убийстве в связи со смертью Мадины Умаевой. Об этом сообщил замруководителя контрольно-криминалистического управления Р. К. Шаханов в ответе на обращение правоозащитников.

Так, 3 июля группа НКО обратилась по делу Умаевой к председателю СК Александру Бастрыкину. Правозащитники писали, что следственный отдел по Гудермесскому району не проводит эффективное расследование гибели молодой женщины. Причин для передачи материалов из чеченского СК в вышестоящую инстанцию ГСУ СКР по СКФО не нашло.

Фото: стоп-кадр репортажа на ЧГТРК

— Оснований полагать, что сотрудники аппарата и территориальных подразделений следственного управления по Чеченской Республике лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе и проведения процессуальной проверки не имеется, — говорится в сообщении.

ГСУ СК РФ по СКФО поручило СУ СК по ЧР «организовать проверку в пределах своей компетенции изложенных в обращении доводов».

Напомним, 20 июня, в чеченском Гудермесе эксгумировали тело 23-летней матери троих детей. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину её смерти. А эксгумацию решили провести для проверки сообщений в соцсетях о том, что молодая женщина погибла из-за «насильственных действий, совершённых её супругом».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сеть взорвал видеоролик, где вопреки исламским обычаям ночью хоронят девушку.

В кавказских пабликах писали, что молодую мать троих детей убил муж. «Она потратила социальные выплаты и купила телевизор и одежду детям», - делятся в комментариях. Говорят, мол, свекровь была недовольна, «пожаловалась сыну, и тот избил ее до смерти». Потом вызвали скорую помощь, но было поздно.

По версии матери умершей 23-летней жительницы чеченского поселка «Дружба», «муж закопал тело в ту же ночь, чтобы скрыть преступление».

Рамзан Кадыров три часа выслушивал родственников умершей чеченки, сторону семьи вдовца, а также участников нашумевшей истории. Все эти подробности озвучили в репортаже на ЧГТРК «Грозный».

Глава чеченского следкома Виталий Волков заявил, что результаты экспертизы вскрытия тела умершей будут готовы «примерно через полторы недели».

Однако осмотр тела не показал видимых повреждений. Также признаков насильственной смерти не нашли сотрудники следственно-оперативной группы, которые выезжали на место вместе с судмедэкспертом.

«По закону нужно закончить предварительную проверку, принять законное процессуальное решение. После того, как судебный эксперт закончит исследование трупа, он отдаст этот труп для захоронения. Государство со своей стороны может помочь вам в захоронении этого трупа», - озвучили на собрании.

Автор репортажа рассказывает, что тело Умаевой после всех экспертиз повторно захоронят:

- Отец девушки также, подавшись разным домыслам, решил, что местом захоронения станет его родовое кладбище. Однако став свидетелем этого разбирательства, свои претензии к семье Хамидовых отзывает. И теперь он убежден, тело должно быть предано земле там, откуда была проведена эксгумация, - говорит голос за кадром.

После этого корреспондент добавляет:

-Абсурд и необоснованность претензии мамы Мадины признают даже те, кто пришел на эту встречу, чтобы отстаивать ее точку зрения. Однако, родственники быстро понимают, что вся ее критика была обоснована на чьих-то предположениях и сплетнях. По факту нет ни одного доказательства в правдивости слов матери и сейчас это очевидно всем в этом зале, - утверждает автор репортажа.

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