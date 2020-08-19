Губернатор Ставрополья оказался на втором месте в рейтинге глав регионов СКФО

Владимир Владимиров сообщил, что постановление правительства Ставропольского края об изменении границ охранной зоны горы Машук, вызвавшее общественный резонанс в связи с ее застройкой в коммерческих целях, отменено Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Медиалогия» подготовила рейтинги глав субъектов СКФО за июль 2020 года. Среди них губернатор Ставрополья Владимир Владимиров занял 2 место. На первом по-прежнему держится глава Чечни Рамзан Кадыров.

На третьем месте оказался глава Дагестана Владимир Васильев. Четвертую строчку занимает Вячеслав Битаров – глава Северной Осетии – Алании. На пятом месте расположился лидер КЧР Рашид Темрезов.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров запомнился в сети и СМИ тем, что поручил проработать механизмы для тестирования на коронавирус для ставропольцев, возвращающихся из других регионов страны.

Это исследование должно проводиться за счет средств регионального бюджета.

Владимир Владимиров сообщил, что постановление правительства Ставропольского края об изменении границ охранной зоны горы Машук, вызвавшее общественный резонанс в связи с ее застройкой в коммерческих целях, отменено.

Также напомним, что губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром здравоохранения Ставрополья Владимиром Колесниковым, на которой обсудили ход реализации в крае национального проекта «Здравоохранение».

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