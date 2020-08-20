В Ставрополе обновляют дорожные разметки возле детсадов и школ

Фото: пресс-служба администрациии Ставрополя

Ставрополь готовится к началу учебного года. Традиционно особое внимание - обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах, прилегающих к общеобразовательным учреждениям.

В преддверии 1 сентября на шести нерегулируемых пешеходных переходах установлены желтые мигающие светофоры, 17 участков оборудованы «лежачими полицейскими».

Также полным ходом идет обновление дорожной разметки - всего будет нанесено свыше 14200 метров, из них 5 тысяч метров – термопластиком.

Прежние дорожные знаки «Пешеходный переход» и «Дети» заменяются новыми, на флуоресцентной основе. Только за последнее время установлено более 300 знаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае сохраняется обязательный масочный режим в магазинах, парикмахерских, на рынках и в других заведениях и предприятиях. Контролем его соблюдения занимается региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что всего на Ставрополье завели 94 дела об административном правонарушении в этой связи. Причем в 10 случаях нарушение обернулось приостановлением работы предприятия.