В Ставрополе мужчина разбил стекла автобусной остановки после ссоры с любимой

Правоохранители установили личность и местонахождение человека, причастного к совершению преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный повредил остановочный павильон в Ставрополе.

Правоохранители установили личность и местонахождение человека, причастного к совершению преступления.

Им оказался 46-летний житель краевого центра. Он объяснил, что поссорился с женщиной и собирался уехать домой на маршрутке. Однако он, так как долго ждал ее, что рассердился и камнем разбил стекло остановки.

По словам мужчины, так он решил выместить свои эмоции. По данному факту сотрудники отдела дознания отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Ставрополю возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

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