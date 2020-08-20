В Невинномысске расследуют дело о взятке в вузе

В Невинномысске началось расследование уголовного дела о взятках. Среди подозреваемых - профессор кафедры педагогики и психологии, доцент кафедры профессионального обучения и специалист по работе с молодежью. Все они сотрудники НГГТИ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставрополью.

С февраля по июнь 2020 года подозреваемые брали взятки от студентов за сдачу экзаменов, защиту диплома или преддипломной практики. В общей сложности группа заработала 165 тысяч рублей.

- В зависимости от роди и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), - сказано в сообщении.

Следователи проверяют данные, которые собрали в МВД и ФСБ. Расследование продолжается.

ДРУГОЕ ДЕЛО О ВЗЯТКАХ В ВУЗЕ

Стало известно, за что брали взятки в школе полиции Ставрополя

Следственное управление СКР по СКФО возбудило уголовное дело [подробнее]