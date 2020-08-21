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На Ставрополье задержали пьяного водителя пассажирской маршрутки

Мужчина отказался от прохождения процедуры освидетельствования
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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Водитель отказался от прохождения процедуры освидетельствования. Против него собрали административный материал. Теперь мужчине грозит лишение права управления и штраф

Водитель отказался от прохождения процедуры освидетельствования. Против него собрали административный материал. Теперь мужчине грозит лишение права управления и штраф

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне ночью в Невинномысске сотрудники ГИБДД провели рейд по пассажирскому автотранспорту в рамках всероссийской операции «Автобус».

Правоохранители остановили водителя маршрутки, который ехал, будучи пьяным. К счастью в этот момент пассажиров в салоне не было.

Этот мужчина ехал по личным делам, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Водитель отказался от прохождения процедуры освидетельствования. Против него собрали административный материал. Теперь мужчине грозит лишение права управления и штраф. ГАЗель эвакуирована на специализированную стоянку.

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