В Пятигорске водитель легковушки припарковался на трамвайных путях

Накануне в соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором зафиксирован факт нарушения правил дорожного движения водителем легковушки в Пятигорске. Мужчина припарковал свою легковушку на трамвайных путях встречного направления.

Нарушителем оказался 22 – летний житель соседнего региона, для которого грубое нарушение уже оказалось четвертым за последние два года.

На него составили административный материал по статье «Выезд на трамвайные пути встречного направления».

За это нарушение предусмотрен административный штраф в размере 5000 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Также против водителя составили административный материал за отсутствие полиса обязательного страхования ОСАГО.

По словам молодого человека, он ехал по проспекту Кирова, увидел своих знакомых и остановился, чтобы поздороваться.

Так как ночью трамваи не передвигаются, он решил, что никому не помешает. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

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По словам владельцев «скандальных машин», чтобы растаможить автомобиль, стоимость, которой, например 500 тысяч рублей, нужно заплатить более миллиона рублей (подробнее)