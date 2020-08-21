Школы Ставрополья не будут организовывать третью смену

В школах Ставрополья не организуют обучение в третью смену. Сообщения об этом появились в социальных сетях и мессенджерах. Опровержение выпустил министр образования Ставропольского края Евгений Козюра.

Информацию распространяли по родительским чатам. Неизвестные уверяли, что школьники также будут обязательно сидеть на уроках в масках. Глава Минобра Ставрополья опроверг домыслы и уточнил, что школы продолжат работу в одну или две смены. Маски будут носить по желанию.

Кроме того, с июля разносятся слухи о том, что школы на Ставрополье проработают до 20 сентября и закроются. Эту информацию Козюра тоже назвал фейком и уверил, что учреждения в этом учебном году будут работать в очной форме. Ложью оказались и сообщения о платных онлайн-дневниках.

- Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости является бесплатной услугой для каждого школьника, - написал Козюра в социальных сетях.

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