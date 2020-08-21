В школьных классах Ставрополья будут соблюдать социальную дистанцию

- Фото: Дарья Вострикова

В числе важных вопросов родителей перед началом нового учебного года на Ставрополье - как будут рассаживать детей в кабинетах? Отвечая на этот вопрос, министр образования Ставропольского края Евгений Козюра, отметил, что по максимуму будут использованы возможности класса:

- Исходя из возможностей класса, стараются расставить парты на расстояние, которое позволит соблюдать социальную дистанцию, - сказал министр 21 августа на встрече с журналистами. - Классы расформировывать не будут.

Кстати, министр рассказал о введении входной термометрии в школах и про бесплатное питание для всех учеников начальных классов.