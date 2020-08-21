Родители оценят меню ставропольских школ

На Ставрополье родителям учеников дадут возможность оценить меню в школьных столовых. Списки опубликуют на сайтах учреждений, сообщил министр образования Ставрополья Евгений Козюра.

Меню разработали по требованиям Роспотребнадзора.

- С 24 августа на сайтах общеобразовательных организаций края будут размещены 14-дневные меню бесплатного горячего питания обучающихся для ознакомления родителей и всех участников образовательного процесса, - уверял министр на брифинге с журналистами.

Чтобы дети много не контактировали друг с другом, будет разработан график посещения столовых. Кроме того, будет соблюдаться социальная дистанция.

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