На Ставрополье в ДТП пострадали 4 человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 22 августа, около 22:00, на улице Московской в Благодарненском районе. Водитель автомобиля СУВ T11 ВОРТЕКС не справился с управлением, съехал с дороги, машина врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель и три пассажира госпитализированы. Выяснилось, что 38-летний водитель водительских прав не получал.

При госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Предварительно, признаки опьянения у мужчины имелись.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в аварии погиб мотоциклист.

Удар был такой силы, что его не спас даже мотошлем.