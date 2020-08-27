На Ставрополье завершили реконструкцию магистрального водовода

В Ставропольском крае завершили капитальный ремонт аварийного участка магистрального водовода Изобильный — Рыздвяный.

Специалисты уложили 2,8 километра новых стальных труб диаметром 426 мм. Об этом сообщает пресс-служба Ставрополькрайводоканале.

Ранее из-за аварий на участке водовода в районе хутора Спорный возникали постоянные перебои с водоснабжением жителей поселка Рыздвяный, села Московское, станицы Рождественская и хутора Спорный.

На этот проект из регионального бюджета на ремонт выделили 16,8 миллиона рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе единственное в городе здание цирка признали аварийным. После повторной экспертизы уже решится дальнейшая его судьба. На данный момент известно, что здание могут реконструировать, либо подыщут участок для нового цирка.