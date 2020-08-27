На Ставрополье установят туалеты с Wi-Fi и розетками

В Железноводске появятся общественные туалеты с зонами отдыха и wi-fi. Глава городского округа поведал, что современные уборные появятся в курортной зоне. По его словам, общественные санитарные зоны по-прежнему останутся бесплатными.

- Мы учли просьбы жителей и туристов, которые высказались за создание пространств, где можно немного отдохнуть, привести себя в порядок, переодеть малыша и, к примеру, зарядить смартфон или планшет.

Сейчас начали разработку проектов, - поделился планами Евгений Моисеев.

Напомним, что бесплатные современные общественные туалеты уже установлены на озере «30’Ка», в Курортном парке и на «Лермонтовском» терренкуре.

Тем временем в Ставропольском крае завершили капитальный ремонт аварийного участка магистрального водовода Изобильный — Рыздвяный. Специалисты уложили 2,8 километра новых стальных труб диаметром 426 мм. Об этом сообщает пресс-служба Ставрополькрайводоканале.

Ранее из-за аварий на участке водовода в районе хутора Спорный возникали постоянные перебои с водоснабжением жителей поселка Рыздвяный, села Московское, станицы Рождественская и хутора Спорный.