В Ставрополе пройдут ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
В Ставрополе продолжаются традиционные ярмарки выходного дня в рамках акции «Покупай Ставропольское!». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Предварительно на каждой из них ожидается около двух десятков производителей бакалейных товаров, фруктов и овощей, выпечки, меда и так далее.
Итак, адреса, где в Ставрополе развернутся торговые ряды в субботу, 29 августа: ул.Васильева 35/1, ул. Трунова, 134, ул. Ленина 74/17.
В воскресенье, 30 августа ярмарка выходного дня пройдет на улице Серова, 466.
Кстати, в крае за неделю на 5,1 % упала цена на яблоки, на 3,8 % — на репчатый лук, на 2,9 процента — на морковь, на 1,7 %— на картофель и пшено, а также на 1,5 % на гречневую крупу.
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