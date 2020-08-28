В Ставрополе пройдут концерты на открытом воздухе

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Жители и гости краевой столицы приглашаются на концерты на открытом воздухе. Так, сегодня, 28 августа, в 15:00 во дворе дома по ул. Бруснева, 2/3 пройдет концерт ансамбля «45 параллель».

А 30 августа в 18: 00 состоится концерт театра песни «Вива» у неонового граффити за стадионом «Динамо»;

Лето закончится, а праздники для горожан продолжатся. Так, 3 сентября ставропольцы приглашены на очередной концерт Ставропольской городской капеллы «Кантабиле».

Начнется он в 18:30 на смотровой площадке за Казанским собором. Как уверяет администрация Ставрополя, ценители живой музыки останутся довольны.

Тем временем, напоминаем, что на выходных 28, 29 августа на разных площадках краевого центра развернутся традиционные ярмарки выходного дня. Более подробно об этом можно узнать в этой новости.