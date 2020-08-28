В Ставрополе ветеринары спасают сбитого на трассе оленя

Фото: скриншот видео из instagram.com/stv_26

Инцидент произошел 27 августа на трассе между Ставрополем и городом Изобильный. Там водитель внедорожника не заметил и сбил молодого оленя, который резко выскочил на дорогу.

Животное получило травмы, но выжило. Очевидцы происшествия опубликовали в сети видео. Неравнодушные пользователи просили кого-нибудь помочь несчастному животному. Чуть позже выяснилось, что зоопарк в Ставрополе может принять оленя на постой и лечение.

Правда, возникла проблема транспортировки животного и поиска специалиста для лечения его травм. К счастью, пострадавшего от столкновения с внедорожником оленя привезли в Ставрополь.

Его передали в руки опытных ветеринаров. Специалисты оценили степень тяжести полученных травм и начали лечение.

28 августа стало известно, что животное находится под капельницей в отдельном вольере. Ветеринары делают всё, чтобы спасти раненого пациента.

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