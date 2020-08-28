Муфтият Дагестана призвал жителей республики не посещать свадьбы и места массового скопления людей

Председатель Муфтията РД Шамиль Алиханов призвал жителей Дагестана воздержаться от посещения мероприятий массового скопления людей.

Он отметил, что риски заражения новой коронавирусной инфекцией сохраняются. Поэтому важно продолжать придерживаться всех требований специалистов и соблюдать меры предосторожности.

Муфтият республики по-прежнему призывает земляков не посещать места массового скопления людей, в том числе тазияты и свадьбы.

Более он просит жителей Дагестана обязательно носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки.

Также муфтий призвал имамов мечетей продолжать соблюдать ограничительные меры санитарных режимов.

На сегодняшний день в Дагестане 10788 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 72 человек за сутки). Победить болезнь смогли 9525 человек. А 494 пациента умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

Всего в республике провели 381528 тестов. На изоляции в данный момент находятся 2490 человек.

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