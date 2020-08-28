В Чечне учебный год стартует без торжественных линеек

В Чечне новый учебный год 2020 начнется без проведения традиционных школьных линеек. В условиях пандемии коронавируса власти республики решили от них отказаться. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

- Также рекомендовано провести торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года, в самих классах, а не на торжественных линейках, как это принято, - написал он на своей странице в соцсети.

Чеченский лидер также добавил, что до тех пор ношение масок является обязательным, особенно в местах массового скопления и торговых точках. Также эти требования необходимо соблюдать в маршрутных такси и автобусах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что председатель Муфтията РД Шамиль Алиханов призвал жителей Дагестана воздержаться от посещения мероприятий массового скопления людей.

Он отметил, что риски заражения новой коронавирусной инфекцией сохраняются. Поэтому важно продолжать придерживаться всех требований специалистов и соблюдать меры предосторожности.