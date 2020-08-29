У ликвидированных в Ингушетии боевиков обнаружили пистолет убитого росгвардейца

Во время операции силовики нейтрализовали троих сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пистолет, который обнаружили у ликвидированных во время контртеррористической операции в ингушском селе Троицком боевиков, принадлежал убитому неизвестными в конце июля 2020 года сотруднику управления Росгвардии по региону.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что утром 23 августа в границах села Троицкое Сунженского района ввели режим КТО.

Во время операции силовики нейтрализовали троих сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство».

Два спецназовца получили ранения. У боевиков обнаружили оружие и готовые к применению самодельные взрывные устройства.

Позже выяснилось, что обнаруженный на месте проведения спецоперации пистолет был табельным оружием сотрудника Росгвардии.

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