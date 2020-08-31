На Ставрополье мужчина застрелил родного брата

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел ночью 24 августа в Нефтекумском горокруге. Там два родных брата распивали спиртные напитки. Между ними завязался конфликт.

Как полагает следствие, ссора произошла из-за нежелания подозреваемого следовать советам старшего брата. Когда слова закончились, в ход «пошло оружие».

Мужчина выстрелил из ружья в грудь 54-летнего брата. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Подозреваемый находится под стражей.

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