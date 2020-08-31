Губернатор Ставрополья прокомментировал информацию о введении дистанционного обучение с 20 сентября

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье в последнее время активно обсуждается дата «20 сентября». Люди ссылаются на «авторитетное мнение», якобы с 20 сентября образование снова переводят на дистанционку.

Правда ли это или очередной вымысел ставропольцев, прокомментировал губернатор региона:

- Уж не знаю, кто и где про 20 сентября углядел, но таких планов у нас нет и быть не может. Потому что все подобные решения принимаются на краевом координационном совещании по противодействию коронавирусной угрозе: по итогам обсуждения, на основании текущей эпидситуации, и с учетом позиции Роспотребнадзора, - объяснил глава края. При этом Владимир Владимиров подчеркнул, что «загодя, за месяц ничего не планируется».

- Так что про 20 сентября – это обман. Не позволяйте себя запутать. Не верьте «фейкам»! И пользуйтесь информацией из официальных источников, - обратился губернатор к землякам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. Так, за последние сутки с подтвержденным диагнозом скончались еще четыре пациента. Всего жертвами инфекции в регионе стали 237 человек.

За сутки диагноз подтвердился еще у 128 ставропольцев. Всего коронавирусом в крае заболели 11985. Победить болезнь смогли 8069. А за последние сутки - 2 пациента.

По словам губернатора Ставрополья, число пациентов, снятых с меднаблюдения в связи с выздоровлением, постоянно растет.