На Ставрополье родителей будут впускать в школу только по необходимости

Родительские собрания также будут проходить виртуально Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы с начала учебного года будут взаимодействовать с родителями в онлайн-режиме. Родительские собрания также будут проходить виртуально. Об этом сообщили в министерстве образования Ставрополья.

Вместе с тем, в случае необходимости оказания индивидуальной помощи родителям, проведения консультаций для детей или родителей психологами, педагогами или другими специалистами школы возможность прихода в школу все же будет предусмотрена.

Однако, с учетом выполнения всех требований Роспотребнадзора, - подчеркнул глава Минобразования Ставрополья Евгений Козюра.

Напомним, к началу учебного года в очном режиме подготовлены все школы края. За парты сядут порядка 300 тысяч ребят.

При этом новый 2020/21 учебный год стартует в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Около 32 тысяч педагогов и других сотрудников школ, контактирующих с детьми, прошли исследования на наличие антител к коронавирусу.

В последнее время дату «20 сентября» все чаще и чаще обсуждают ставропольцы. "Источники наверху" поговаривают, что с 20 сентября образование снова переводят на дистанционку.

Правда это или нет? Кто будет принимать решение о переходе на удаленное обучение? Информацию прокомментировал губернатор Ставрополья.

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