На Ставрополье учителям пришли результаты анализов на коронавирус

По поручению губернатора края с 25 августа по 30 сентября прошли тестирование на коронавирус все педагоги региона Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье сотрудники образовательных учреждений прошли тестирование на коронавирус. Почти 33 тысячи человек получили отрицательные анализы. К счастью, случаев заражения не выявлено.

31 августа прошло заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. В режиме видеосвязи обсудили главное предстоящее событие — старт нового учебного года.

По поручению губернатора края с 25 августа по 30 сентября прошли тестирование на коронавирус все педагоги региона. Результаты тестов — отрицательные. Всего сдали анализы почти 33 тысячи сотрудников.

Напомним, губернатор Ставрополья прокомментировал информацию о введении дистанционного обучения с 20 сентября.

На Ставрополье в последнее время активно обсуждается дата «20 сентября». Люди ссылаются на «авторитетное мнение», якобы с 20 сентября образование снова переводят на дистанционку.

- Уж не знаю, кто и где про 20 сентября углядел, но таких планов у нас нет и быть не может. Потому что все подобные решения принимаются на краевом координационном совещании по противодействию коронавирусной угрозе: по итогам обсуждения, на основании текущей эпидситуации, и с учетом позиции Роспотребнадзора, - объяснил глава края.