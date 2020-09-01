Юные невинномысцы победили в международном детском конкурсе

Кристина и Арина получили классные электросамокаты.

Кристина и Арина - дочери тружеников компании «Невинномысский Азот» и, как выяснилось, отлично разбираются в вопросах безопасности, их художественные работы признаны лучшими среди авторов 6 - 9 лет и 13 - 16 лет, соответственно.

Талантливые юные художницы участвовали в конкурсе рисунка «Безопасность глазами детей», который провела компания «ЕвроХим». «Невинномысский Азот» входит в ее состав. Всего на конкурс было прислано почти две сотни художественных работ, их авторы живут в 17 городах и шести странах.

Конкурсному жюри пришлось потрудиться, чтобы выбрать всего шестерых лучших авторов работ, по двое в трех возрастных категориях: с 8 до 9, с 10 до 12 и с 13 до 16 лет. Невинномысску выпала честь: сразу два победителя живут именно здесь.

Награды девочкам вручили в праздничный для «ЕвроХима» день. Теперь героини конкурса будут ездить по улицам родного города на электросамокатах!

К тому же, каждая получила шлемы и комплекты защиты для коленей, локтей и запястий, так что поездки будут безопасными. Призы вполне соответствуют теме конкурса, да и на производстве в компании Андрея Мельниченко этому моменту уделяют особое внимание.