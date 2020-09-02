В Ставрополе устанавливают памятник Андрею Джатдоеву

Фото: https://vk.com/26stav

Звук: В Театральном сквере Ставрополя 2 сентября устанавливают памятник экс-мэру города Андрею Джатдоеву.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что В Ставрополе завершилось голосование за памятное место в честь Андрея Хасановича Джатдоева.

Все варианты территорий опубликовали на сайте городской администрации. Местным жителям предложили увековечить имя недавно умершего мэра несколько скверов в разных районах Ставрополя или новую улицу.

Фото: https://vk.com/26stav

Больше всего голосов набрал сквер возле театра драмы имени М.Ю. Лермонтова.

12627 ставропольцев поддержали эту идею. И это место действительно было очень близко Андрею Хасановичу. Именно при экс-мэре впервые за долгое время там обновили фонтан и прогулочные дорожки.

Напомним, Андрей Джатдоев умер 30 апреля, в возрасте 57 лет.