Причина смерти Андрея Джатдоева: мэр Ставрополя умер из-за проблем с сердцем
Печальную новость сообщил утром 30 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Безвременно ушел из жизни глава краевого центра Андрей Хасанович Джатдоев.
Прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым
- Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким, - прокомментировал Владимиров.
Неделю назад Андрей Хасанович провел «прямую линию» в эфире радио «КП-Ставрополь». Пришел в студию в медицинской маске, заметив: «Это не дань моде, а сущность сегодняшнего дня». Час отвечал на вопросы ведущей и слушателей из Ставрополя.
По информации «КП-Северный Кавказ», причиной смерти градоначальника стал оторвавшийся тромб. У чиновника была сердечно-сосудистая недостаточность.
Краткая биография градоначальника: Андрей Хасанович Джатдоев родился 3 сентября 1962 года в Ставрополе.
Андрей Джатдоев последнее интервью мэра Ставрополя Комсомольская правда.
С 29 июня 2011 года назначен на должность первого заместителя главы администрации города Ставрополя.
8 августа решением Ставропольской городской Думы возглавил администрацию города. 31 октября 2016 года решением Ставропольской городской Думы № 18 избран мэром города Ставрополя на пятилетний срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU