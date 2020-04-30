2020-04-30T12:47:16+03:00
Происшествия

Причина смерти Андрея Джатдоева: мэр Ставрополя умер из-за проблем с сердцем

Стала известна причина смерти Андрея Джатдоева [видео, аудио]
Ася АСРЯН
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В Ставрополе скончался мэр города Андрей ДжатдоевВ Ставрополе скончался мэр города Андрей ДжатдоевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Печальную новость сообщил утром 30 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Безвременно ушел из жизни глава краевого центра Андрей Хасанович Джатдоев.

Прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым

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- Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким, - прокомментировал Владимиров.

Неделю назад Андрей Хасанович провел «прямую линию» в эфире радио «КП-Ставрополь». Пришел в студию в медицинской маске, заметив: «Это не дань моде, а сущность сегодняшнего дня». Час отвечал на вопросы ведущей и слушателей из Ставрополя.

По информации «КП-Северный Кавказ», причиной смерти градоначальника стал оторвавшийся тромб. У чиновника была сердечно-сосудистая недостаточность.

Краткая биография градоначальника: Андрей Хасанович Джатдоев родился 3 сентября 1962 года в Ставрополе.

Андрей Джатдоев последнее интервью мэра Ставрополя Комсомольская правда.

С 29 июня 2011 года назначен на должность первого заместителя главы администрации города Ставрополя.

8 августа решением Ставропольской городской Думы возглавил администрацию города. 31 октября 2016 года решением Ставропольской городской Думы № 18 избран мэром города Ставрополя на пятилетний срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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