2020-04-18T15:03:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев: «Мы очень близки к карантину»

Градоначальник сравнил ситуацию в краевой столице с пятигорской
Андрей ФАДЕЕВ
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Вслед за Пятигорском карантин может быть введён и в СтаврополеВслед за Пятигорском карантин может быть введён и в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев предупредил, что краевая столица находится на грани введения карантина, как это случилось в Пятигорске. По его словам, горожане с пренебрежением относятся к режиму самоизоляции.

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— Проехал сегодня по городу, посмотрел. Вы знаете, мы очень близки к карантину. И идём по тому же самому пути. Машин полно, смотрю идёт мамочка с коляской, маски нет. Вокруг полно людей. И чего мы друг от друга ждём? — задаётся вопросом глава Ставрополя в соцсетях.

Андрей Джатдоев о плачевной ситуации в Ставрополе.

Градоначальник предположил, что всему виной технический прогресс. Люди не понимают серьёзность ситуации, в глубине души надеясь нажать кнопку «Загрузить игру».

— К сожалению, у большинства ставропольцев сохраняется ощущение некоего квеста, виртуальной реальности. И очень хотелось бы надеяться, что осознание реальности не придёт в самый последний момент, когда уже ничего нельзя будет поправить, — говорит Джатдоев.

Напомним, что с вечера пятницы Пятигорск полностью изолирован от внешнего мира. На въездах в город стоят полицейские патрули. Все предприятия, кроме необходимых для поддержания жизнеобеспечения города, закрыты. Причиной для этого стал резкий рост числа заражённых. Скачок, по словам губернатора, «явно опережает общую динамику». Поэтому было принято сложное решение о введении полного карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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