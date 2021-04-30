Как выглядит могила мэра Ставрополя Андрея Джатдоева через год после его смерти

Андрей Джатдоев руководил Ставрополем с 2012 года Фото: Елена БЕРГ

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев скончался ровно год назад - 30 апреля 2020 года. Ему было 57 лет. Причиной смерти градоначальника стал оторвавшийся тромб - у него была сердечно-сосудистая недостаточность.

Траурная церемония состоялась 2 мая. Проходила она в закрытом режиме, на панихиде в Андреевском храме присутствовали только близкие родственники Андрея Джатдоева. Несмотря на пандемию и необходимую самоизоляцию, горожане не смогли остаться в стороне и вышли на улицы, проститься с мэром.

Сотни жителей краевого центра выстроились вдоль проезжей части улиц, по которым двигалась траурная процессия. Люди бросали цветы к машине, на которой везли тело покойного градоначальника к месту его захоронения и аплодировали, провожая в последний путь.

Похоронили Андрея Хасановича на Игнатьевском кладбище у часовни, где по большей части покоятся священнослужители. Спустя год могила самого народного мэра Ставрополя практически не изменилась: памятник пока еще не установлен, нет и могильной плиты.

Памятник на могиле Андрея Джатдоева пока еще не установлен Фото: Елена БЕРГ

Там по-прежнему стоит деревянный крест, а сама могила украшена цветами. Рядом с установлена лавочка, а земля устлана покрытием, имитирующим газон. Поставлены несколько ваз с живыми цветами и переносных клумб с анютиными глазками. Что примечательно, цветы высажены в той же цветовой гамме, что и на городских клумбах в этом году.

Андрей Джатдоев похоронен на Игнатьевском кладбище возле часовни Фото: Елена БЕРГ

Напомним, сразу после смерти мэра Джатдоева горожане создали петицию, в которой попросили увековечить его имя: установить памятник и переименовать одну из улиц. Губернатор предложил переименовать в честь мэра Комсомольский пруд. К единому мнению удалось прийти благодаря онлайн-голосованию. Именем Джатдоева решили назвать сквер возле театра драмы имени М.Ю. Лермонтова.

3 сентября, в день когда Андрею Хасановичу должно было исполниться 58 лет, в сквере был установлен памятник: фигура градоначальника в полный рост, облокотившегося на спинку скамьи. Скульптура была изготовлена по снимку Алексея Батурина.

Памятник Андрею Джатжоеву. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На открытии памятника присутствовали губернатор Владимир Владимиров, действующий глава Ставрополя Иван Ульянченко, родственники Андрея Джатдоева и просто люди, кому дорога память о народном мэре. В тот день воспоминаниями о сыне поделилась мама Андрея Хасановича Александра Андреевна Лесная. Говорили в тот день и о сокровенном желании покойного мэра. В одном интервью, говоря о мечте, он сказал: «Хочется, чтобы гости, которые приезжают к нам, говорили: «Как же ставропольчанам повезло жить в таком замечательном городе!».

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