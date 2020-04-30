В Ставрополе умер мэр города Андрей Джатдоев

Печальную новость сообщил утром 30 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Безвременно ушел из жизни глава краевого центра Андрей Хасанович Джатдоев.

Прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым 00:00 00:00

- Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким, - прокомментировал Владимиров.

Андрей Хасанович Джатдоев родился 3 сентября 1962 года в Ставрополе. В 1984 году он окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт.

После чего начал трудовую деятельность в 1984 году с должности микробиолога Ставропольской биофабрики. С 29 июня 2011 года назначен на должность первого заместителя главы администрации города Ставрополя.

8 августа решением Ставропольской городской Думы возглавил администрацию города.[

31 октября 2016 года решением Ставропольской городской Думы № 18 избран мэром города Ставрополя на пятилетний срок.

Напомним, что 21 апреля на радио «КП-Северный Кавказ» прошла прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым. Тогда градоначальник ответил на волнующиеся вопросы ставропольцев в прямом эфире.

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