2020-04-30T09:40:34+03:00
Общество

Стала известна причина смерти главы Ставрополя

О трагедии сообщил губернатор края Владимир Владимиров
Ася АСРЯН
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В краевом центре скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.В краевом центре скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 30 апреля губернатор Владимир Владимиров сообщил печальную новость. В краевом центре скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.

Прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым

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- Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким, - прокомментировал Владимиров.

По информации «КП-Северный Кавказ», причиной смерти градоначальника стал оторвавшийся тромб. У чиновника в последнее время были проблемы со здоровьем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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