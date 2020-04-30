Стала известна причина смерти главы Ставрополя
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 30 апреля губернатор Владимир Владимиров сообщил печальную новость. В краевом центре скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым
- Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким, - прокомментировал Владимиров.
По информации «КП-Северный Кавказ», причиной смерти градоначальника стал оторвавшийся тромб. У чиновника в последнее время были проблемы со здоровьем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ставрополе умер мэр города Андрей Джатдоев
Глава региона выразил соболезнования родным и близким чиновника (подробнее)
«Основная задача — уберечь людей от массового заражения»: последнее интервью в жизни главы Ставрополя
За неделю до смерти Андрей Джатдоев приходил в эфир радио «КП» [видео, аудио] (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU