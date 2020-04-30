Ставрополь после Андрея Джатдоева: каким мэр оставил город

В Ставрополе скончался мэр города Андрей Джатдоев. По предварительной информации, градоначальник умер от оторвавшегося тромба, но точную причину смерти установят только после вскрытия. Мэром, как заметил зампредседателя городской думы Геннадий Тищенко, временно поставили первого заместителя главы администрации Юрия Белолапенко. Каким примет город исполняющий обязанности и кем был для народа Андрей Джатдоев - в материале "КП - Северный Кавказ".

Андрей Хасанович был частым гостем "Комсомолки". И последнее интервью дал нашим журналистамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"ЧУВСТВОВАЛСЯ ХОЗЯИН"

В политику Андрей Джатдоев пришел в 2003 году, став главой Промышленного района Ставрополя. Через пять лет чиновника перевели в соседний район - Ленинский. А с 2012 года ему доверили управлять всем городом. В 2016 местная дума оставила мэра на посту, и в 2019 градоначальника наградили званием "Героя труда Ставрополья".

Каким помнили Андрея Джатдоева коллеги и местные жители - слушайте в подкасте, подготовленном Радио "Комсомольская правда".

Памяти Андрея Джатдоева: последнее интервью, воспоминания его коллег, друзей и жителей краевой столицы 00:00 00:00

Андрей Джатдоев скончался на 58-м году жизни.

- Утро началось с настолько печальной новости, что она ввела меня в ступор, - рассказала ведущим слушательница из Ставрополя Светлана. - Невосполнимая утрата. За время его управления город стал чище, краше. Чувствовался хозяин.

ЧТО ПОСТРОИЛИ

1. "Ставрополь Арена" и "Юг-Арена". Строительство спортивных объектов началось в 2017 году, и к 2019 здания уже стали функционировать. Согласно описанию "Ставрополь Арены", в центре можно заниматься пятью видами спорта: хоккеем, фигурным катанием, баскетболом, гандболом и дзюдо. Для этого на территории объекта действует ледовая арена (площадь которой - 2,7 тысячи квадратных метров) и четыре спортивных зала.

На "Юг-Арене" тоже большой выбор занятий: мини-футбол, гандбол, баскетбол и волейбол. Объект строили в соответствии с международными стандартами, чтобы принимать крупные спортивные соревнования. Рядом открыли большой легкоатлетический манеж.

Ледовый дворец "Ставрополь Арена"Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

2. 45 школа. Учебное учреждение, по словам строителей, относится к "новому поколению школ", где созданы все условия для обучения и физического воспитания детей. 45-я СОШ представляет собой четырехэтажное здание площадью 19 тысяч квадратных метров. На территории есть просторные классы, два спортивных зала, большая библиотека, площадки на открытом воздухе для практических занятий по биологии и два бассейна. Рассчитана школа на тысячу детей. Отметим, что всего в Ставрополе действует 47 средних общеобразовательных школ. Еще несколько были в планах.

Открытие 45-й школы в Ставрополе. Фото: usi26.ru

Школа снаружи. Фото: usi26.ru

Школьный бассейн. Фото: usi26.ru

3. Владимирская площадь. Территорию на улице Российской называют новым сердцем Ставрополя. Там возвели музейно-выставочный комплекс "Россия - моя история", самый большой на Юге России светомузыкальный фонтан и памятник князю Владимиру. Неподалеку стоит музей военной техники, который постоянно пополняется новыми экспонатами. Рядом новый ЖК "Российский".

Власти сделали все, чтобы приехать к площади было просто. Для этого они продлили улицу Российскую и соединили ее с улицей 45-я Параллели, что позволяет не затруднять движение в ЖК "Перспективный" и "Олимпийский". Сейчас расширяют участок дороги по улице 45-я Параллель.

Шоу на Владимирской площади в день городаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Объездная дорога на улице РоссийскойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

4. Центр Ставрополя. Пока Андрей Джатдоев возглавлял мэрию, город принял два крупных фестиваля - российскую и международную "Студенческие весны". В рамках подготовки власти благоустроили центр Ставрополя: "Звездное небо" и фонтаны на Александровской площади, сквер на Крепостной горе, "Театральный сквер".

Самое крупное изменение - это реконструкция стадиона "Динамо". Арена приняла открытие и закрытие "Международной студенческой весны 2019". Технические возможности сооружения удивили даже иностранцев. В 2020 году в Ставрополе планировали провести школьную "Студвесну", но из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, мероприятие перенесли.

- Мне по ощущениям казалось, что Ставрополь - это такое село, где ходят бабы с золотыми зубами. А оказался отличный город. Полно очень привлекательно выглядящих ресторанов. И тут просто нереальная садово-парковая культура. Иногда бывает и в Москве можно встретить симпатичную клумбу, но в Ставрополе это просто именины сердца. Если когда-нибудь у меня будет садовник, он будет из Ставрополя, - отметил Артемий Лебедев.

Отметим, что сейчас полным ходом ремонтируют Комсомольский пруд и облагораживают прилегающую территорию. С подробностями реконструкции вы можете ознакомиться на сайте "КП - Северный Кавказ" по ссылке.

Дети гуляют по центру города не только вечеромФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Клумбы в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе праздники отмечают не только в центре. Парк ПобедыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

5. Казанский кафедральный собор. Свидетельство того, что в Ставрополе восстанавливают культурное наследие прошлого. Собор был возведен на Крепостной горе еще в XIX веке, но в 30-е годы следующего тысячелетия его снесли. Долгое время место пустовало. Только в 2019 году Казанский собор смогли вернуть в город. Высота храма - 76 метров. Крест здания считается высшей точкой Ставрополя.

Казанский кафедральный собор в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Поднебесный маяк Православия": Казанский кафедральный собор в Ставрополе.Видео: stavropol-sobor.cerkov.ru

СТАВРОПОЛЬ ПРИ ДЖАТДОЕВЕ

Дважды - в 2013 и 2016 годах - "самый благоустроенный" город страны (по решению экспертной комиссии Правительства РФ)

Самый "зеленый город" Северного Кавказа (по оценке "Национального фронта" - 21-е по стране).

Второй город Кавказа по качеству жизни (согласно расчетам Финансового университета при Правительстве РФ, в 2019 году 37-е по России).

Андрей Джатдоев по итогам 2019 года был 12 мэром в "Национальном рейтинге".

"КП - Северный Кавказ" выражает соболезнования родным Андрея Хасановича и скорбит вместе с ними.

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