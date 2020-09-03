В Ставрополе установили памятник Андрею Джатдоеву

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе сегодня, 3 сентября установили памятник Андрею Джатдоеву. Он представляет из себя фигуру градоначальника в полный рост, облокотившегося на спинку скамьи. Также именем мэра назвали сквер.

Сам памятник установили около Ставропольского театра драмы им М. Ю.Лермонтова. Известно, что скульптура изготовлена по снимку Алексея Батурина.

Ранее Владимир Владимиров напомнил, что 3 сентября покойному экс-главе Ставрополя Андрею Джатдоеву исполнилось бы 58 лет.

На открытии памятника присутствовали губернатор Владимир Владимиров, глава Ставрополя Иван Ульянченко, родственники Андрея Джатдоева и просто люди, кому дорога память о народном мэре.

Воспоминаниями о сыне поделилась мама Андрея Хасановича Александра Андреевна Лесная. Вспомнили, как в одном интервью Андрея Джатдоева спросили о мечте, и он ответил так: «Хочется, чтобы гости, которые приезжают к нам, говорили: «Как же ставропольчанам повезло жить в таком замечательном городе!»

Напомним, Андрей Джатдоев скончался 30 апреля 2020 года. Градоначальнику было 57 лет.