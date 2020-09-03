В Ставрополе 3 сентября откроют памятник бывшему мэру Андрею Джатдоеву. Об этом сообщил губернатор края во время прямой линии.

Владимир Владимиров напомнил, что 3 сентября покойному экс-главе Ставрополя Андрею Джатдоеву исполнилось бы 58 лет.

Памятник внезапно скончавшемуся в конце апреля этого года градоначальнику установят в сквере возле драмтеатра.

- Завтра в 08:00 мы аккуратно, по-семейному, проведём открытие памятника ему возле драмтеатра. Больших торжеств не делаем, — рассказал глава края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в ближайшее время откроются Дома культуры и кружки. Постановление об открытии домов культуры, секций и кружков выпустят в ближайшее время.

При этом будут учтены все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

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Напомним, Андрей Джатдоев умер 30 апреля, в возрасте 57 лет (подробнее)