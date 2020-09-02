На Ставрополье в ближайшее время откроются Дома культуры и кружки

Постановление об открытии домов культуры, секций и кружков выпустят в ближайшее время. При этом будут учтены все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дома культуры и кружки для детей откроются в ближайшее время на Ставрополье. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на «прямой линии».

Постановление об открытии домов культуры, секций и кружков выпустят в ближайшее время. При этом будут учтены все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во время прямой линия губернатора Ставрополья горожане спрашивали, когда откроются кинотеатры в крае. Владимир Владимиров объяснил, что не может назвать точную дату открытия.

На это есть весомые причины: за последние две недели увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом.