Губернатор рассказал, закроют ли осенью здравницы региона

Санатории КМВ работают в штатном режиме Фото: Архив КП

На прямую линию губернатора Ставрополья с видеообращением обратились журналисты «Комсомольская правда -Северный Кавказ».

Наши читатели и слушатели со всей России интересуются по поводу информации о том, что санатории КМВ закроют осенью, точнее 20 сентября. Так ли это прокомментировал глава региона:

- Никто ничего не собирается закрывать. Напоминаю, что закрытие ряда учреждений и ограничений, связанных с 20 сентября – выдумка. Мы как-то уже закрылись. Тяжело было выбираться. Сейчас санатории КМВ работают в штатном режиме, - ответил губернатор.

Также Владимир Владимиров добавил, что сейчас радует число забронированных мест на новогодние каникулы. Здравницы КМВ полностью готовы к приему гостей со всей России.

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Напомним, что ставропольцы могут задать вопрос и по номеру телефону: 8 (8652) 74 81 88 (подробнее)