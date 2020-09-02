Губернатор Ставрополья рассказал о наказании виновника ДТП в Кочубеевском районе

Губернатор Владимир Владимиров рассказал, что по решению главы СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова, уголовное дело по факту ДТП уже изъято из территориального управления в Кочубеевском районе и передано на уровень региона

На прямую линию губернатора Владимира Владимирова обратились жители ставропольского села Кочубеевское.

Их беспокоит недавний инцидент, когда подросток насмерть сбил 15-летнюю девочку, и расследование случившегося.

Губернатор Владимир Владимиров рассказал, что по решению главы СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова, уголовное дело по факту ДТП уже изъято из территориального управления в Кочубеевском районе и передано на уровень региона.

Подростка, бывшего за рулём автомобиля, перевели в Ставрополь.

- Точно никуда он от ответственности не уйдёт, наказание будет адекватно совершенному преступлению, а оно действительно страшное, - подчеркнул глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в ближайшее время откроются Дома культуры и кружки. Постановление об открытии домов культуры, секций и кружков выпустят в ближайшее время.

При этом будут учтены все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Также во время прямой линия губернатора Ставрополья горожане спрашивали, когда откроются кинотеатры в крае. Владимир Владимиров объяснил, что не может назвать точную дату открытия. На это есть весомые причины: за последние две недели увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом.