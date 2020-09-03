В Ставрополе планируют восстановить здание цирка

Напомним, что здание находится в аварийном состоянии и его необходимо снести, а сам цирк – перенести в другое место Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимир Владимиров во время очередной прямой линии губернатора ответил на вопрос жителей Ставрополя о судьбе цирка на проспекте Карла Маркса.

Напомним, что здание находится в аварийном состоянии и его необходимо снести, а сам цирк – перенести в другое место.

Эта новость вызвала возмущение многих ставропольцев и опасение, что на месте объекта может появиться очередной бизнес-центр или жилая многоэтажка.

—Точно никогда там многоэтажки не появится. А цирк надо восстановить, и мы этого будем добиваться, — объяснил губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе судьба здания ставропольского цирка будет решена после повторной экспертизы. По словам гендиректора Росгосцирка, специалисты провели экспертизу, которая показала, что здание находится в аварийном состоянии.