На Ставрополье в выходные ожидается дождь с градом и сильным ветром

Спасатели предупреждаю, если вы застигнуты грозой̆, будучи на велосипеде или мотоцикле - прекратите движение Фото: Архив КП

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 5 и 6 сентября местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Владельцам частных домов просят принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Спасатели предупреждаю, если вы застигнуты грозой , будучи на велосипеде или мотоцикле - прекратите движение. Лучше всего переждать грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства.

Ранее губернатор Ставрополья рассказал, как будут отмечать День края в 2020 году. В этом году из-за пандемии коронавируса его проведут в усеченном, семейном формате. Сам праздник планируют отметить 26 сентября.

По словам Владимира Владимирова, все те меры безопасности, которые наложила пандемия, будут сохраняться и в планируемый День Ставрополья.