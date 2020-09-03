Площадки и точки запуска салютов будут разнесены по разным районам города, чтобы избежать массового скопления людей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставрополья рассказал, как будут отмечать День края в 2020 году. В этом году из-за пандемии коронавируса его проведут в усеченном, семейном формате.

Сам праздник планируют отметить 26 сентября. По словам Владимира Владимирова, все те меры безопасности, которые наложила пандемия, будут сохраняться и в планируемый День Ставрополья.

- Мы не будем собирать сумасшедших сборищ в закрытых помещениях. Но в наших парках, скверах, на площадях будут проводиться общественно значимые мероприятия. Но без какого-либо пафоса и большого количества людей, — уточнил губернатор.

Так, площадки и точки запуска салютов будут разнесены по разным районам города, чтобы избежать массового скопления людей.

Также во время прямой линия губернатора Ставрополья горожане спрашивали, когда откроются кинотеатры в крае. Владимир Владимиров объяснил, что не может назвать точную дату открытия.

На это есть весомые причины: за последние две недели увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом.

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