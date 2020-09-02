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Губернатор рассказал, когда на Ставрополье будет вакцина от коронавируса

Проходить вакцинацию ставропольцы будут по желанию
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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Проходить вакцинацию ставропольцы будут по желанию. Первыми станут люди из группы риска, в числе которых – врачи. После кампания охватит и других жителей Ставрополья

Проходить вакцинацию ставропольцы будут по желанию. Первыми станут люди из группы риска, в числе которых – врачи. После кампания охватит и других жителей Ставрополья

Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье в октябре может поступить вакцина от коронавируса. Об этом в ходе прямой линии 2 сентября сообщил губернатор Владимир Владимиров. Он рассказал, что отечественный препарат ждали уже в сентябре, но сроки скорректированы.

Проходить вакцинацию ставропольцы будут по желанию. Первыми станут люди из группы риска, в числе которых – врачи. После кампания охватит и других жителей Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в ближайшее время откроются Дома культуры и кружки. Постановление об открытии домов культуры, секций и кружков выпустят в ближайшее время.

При этом будут учтены все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Также во время прямой линия губернатора Ставрополья горожане спрашивали, когда откроются кинотеатры в крае. Владимир Владимиров объяснил, что не может назвать точную дату открытия. На это есть весомые причины: за последние две недели увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом.