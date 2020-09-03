В Ставрополе установили антивандальные тренажеры

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе близится к завершению благоустройство сквера Декабристов. Настала очередь оборудования для детской и спортивной площадок.

В новой зоне отдыха установили воркаут комплекс и 5 антивандальных спортивных тренажеров.

Они просты в использовании, устойчивы к механическим повреждениям. Под тренажерами – новое резиновое покрытие для безопасности спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе планируют восстановить здание цирка. Владимир Владимиров во время очередной прямой линии губернатора ответил на вопрос жителей Ставрополя о судьбе цирка на проспекте Карла Маркса.