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Спорт

В Ставрополе установили антивандальные тренажеры

Они просты в использовании, надежны, а главное – устойчивы к механическим повреждениям
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе близится к завершению благоустройство сквера Декабристов. Настала очередь оборудования для детской и спортивной площадок.

В новой зоне отдыха установили воркаут комплекс и 5 антивандальных спортивных тренажеров.

Они просты в использовании, устойчивы к механическим повреждениям. Под тренажерами – новое резиновое покрытие для безопасности спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе планируют восстановить здание цирка. Владимир Владимиров во время очередной прямой линии губернатора ответил на вопрос жителей Ставрополя о судьбе цирка на проспекте Карла Маркса.