Губернатор Ставрополья прокомментировал вопрос о «поборах» в школах

Владимиров добавил, что в родительских чатах идут космические баталии по поводу того, нужно ли сбрасываться на что-либо для школы Фото: Мария ЛЕНЦ

На «прямую линию» губернатора обратились родители ставропольских школьников с жалобами на непрекращающиеся поборы.

Владимир Владимиров ответил, что это очень сложный вопрос, так как он сам отец школьника:

—Во мне же два человека находятся: с одной стороны, я губернатор, с другой, отец, у которого дети тоже в школу ходят. И тоже на занавески, и на компьютеры, и на все сдаю. Никогда ни в каких обсуждениях не участвую, но подключен к школьной группе и среднего сына, и старшего сына, — поделился глава региона.

Владимиров добавил, что в родительских чатах идут космические баталии по поводу того, нужно ли сбрасываться на что-либо для школы.

— Если уж совсем до конца разобраться, нужно посмотреть, если это в федеральный образовательный стандарт входит, на это сбрасываться нельзя, потому что деньги на это даются. Если не входит, то, наверное, это необходимо, — пояснил свою позицию глава Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал, как будут отмечать День края в 2020 году. В этом году из-за пандемии коронавируса его проведут в усеченном, семейном формате.

Сам праздник планируют отметить 26 сентября. По словам Владимира Владимирова, все те меры безопасности, которые наложила пандемия, будут сохраняться и в планируемый День Ставрополья.

—Мы не будем собирать сумасшедших сборищ в закрытых помещениях. Но в наших парках, скверах, на площадях будут проводиться общественно значимые мероприятия. Но без какого-либо пафоса и большого количества людей, — уточнил губернатор.