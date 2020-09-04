В Ставрополе прокуратура проверит информацию об отказе медсестре в коронавирусных выплатах

Как медсестра она рассчитывала на получение выплаты согласно региональному закону о пособиях медикам, переболевшим этой инфекцией Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В СМИ появилась информация о том, что на Ставрополье медсестре отказали в коронавирусеых выплатах.

По ее словам, женщина стала одной из первых жительниц края, подхватившей коронавирусную инфекцию.

Как медсестра она рассчитывала на получение выплаты согласно региональному закону о пособиях медикам, переболевшим этой инфекцией.

4 сентября прокуратура Ставрополья организовала проверку по публикации, размещенной в сети о невыплате медсестре ГБУЗ СК «Краевая клиническая инфекционная больница» единовременного пособия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- По результатам проверки, при наличии основании , будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении.

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