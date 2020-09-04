В Ставрополе прокуратура проверит информацию о поборах в школе

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, во время проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об образовании и о благотворительной деятельности Фото: Анастасия Осипова

Прокуратура Ставрополья проверит опубликованную в СМИ информацию о поборах в школе №39 краевого центра.

Так, по размещенной информации, одной из жительниц краевого центра поступают угрозы за отказ сдавать деньги на нужды класса.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, во время проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об образовании и о благотворительной деятельности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на «прямую линию» губернатора обратились родители ставропольских школьников с жалобами на непрекращающиеся поборы. Владимир Владимиров ответил, что это очень сложный вопрос, так как он сам отец школьника:

Губернатор так же добавил, что в родительских чатах идут космические баталии по поводу того, нужно ли сбрасываться на что-либо для школы.

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