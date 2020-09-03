На Ставрополье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Теперь режим самоизоляции на Ставрополье действует до 17 сентября включительно. Документ вносит ещё ряд изменений в действующий комплекс ограничительных мер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пролонгация ограничительных мер в отношении людей из зоны риска заражения COVID-19 введена постановлением губернатора Владимира Владимирова от 2 сентября.

Теперь режим самоизоляции на Ставрополье действует до 17 сентября включительно. Документ вносит ещё ряд изменений в действующий комплекс ограничительных мер:

- разрешается проведение официальных спортивных мероприятий, но без зрителей; -разрешается проведение культурных мероприятий, при условии, что они проходят на открытом воздухе; -экипаж воздушных судов, прибывающих на территорию края, освобождается от обязательной двухнедельной изоляции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье выросло число больных с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщил глава региона на «прямой линии».

По словам губернатора, в нашем крае с 17 августа в больницы поступило 300 человек, выздоровело 1400 и добавилось более 2500 заражённых коронавирусом.

– У нас стало много людей с выраженной симптоматикой, занята почти половина коек. Перепрофилируем дополнительные пять больниц, но повторять это бесконечно нельзя, -добавил Владимир Владимиров.

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