Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 3 сентября

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: «КП - Северный Кавказ» перечисляет муниципалитеты с количеством инфицированных COVID-19 жителей, выздоровевших и скончавшихся с подтвержденным диагнозом.
Ставрополь: заболело — 2273, выздоровело — 1864, 78 смертей;
Александровский район: заболело — 109, выздоровело — 93, 3 смерти;
Андроповский район: заболело — 70, выздоровело — 61, 3 смерти;
Апанасенковский район: заболело — 153, выздоровело — 135, 1 смерть;
Арзгирский район: заболело — 289, выздоровело — 174, 1 смерть;
Благодарненский округ: заболело — 398, выздоровело — 249, 5 смертей;
Будённовский район: заболело — 687, выздоровело — 238, 13 смертей;
Георгиевский округ: заболело — 596, выздоровело — 417, 14 смертей;
Грачёвский район: заболело — 164, выздоровело — 101, 0 смертей;
Ессентуки: заболело — 395, выздоровело — 325, 8 смертей;
Железноводск: заболело — 199, выздоровело — 59, 3 смерти;
Ипатовский округ: заболело — 326, выздоровело — 181, 4 смерти;
Кировский округ: заболело — 165, выздоровело — 126, 4 смерти;
Кисловодск: заболело — 572, выздоровело — 504, 5 смертей;
Кочубеевский район: заболело — 384, выздоровело — 331, 7 смертей;
Красногвардейский район: заболело — 155, выздоровело — 42, 0 смерти;
Курский район: заболело — 235, выздоровело — 59, 3 смерти;
Левокумский район: заболело — 284, выздоровело — 195, 7 смертей;
Лермонтов: заболело — 6, выздоровело — 5, 0 смерти;
Минераловодский округ: заболело — 442, выздоровело — 312, 14 смертей;
Невинномысск: заболело — 399, выздоровело — 349, 6 смертей;
Нефтекумский округ: заболело — 542, выздоровело — 297, 16 смертей;
Новоалександровский округ: заболело — 106, выздоровело — 58, 3 смерти;
Новоселицкий район: заболело — 160, выздоровело — 121, 4 смерти;
Петровский округ: заболело — 397, выздоровело — 251, 6 смертей;
Предгорный район: заболело — 358, выздоровело — 241, 4 смерти;
Пятигорск: заболело — 796, выздоровело — 630, 11 смертей;
Советский округ: заболело — 262, выздоровело — 222, 0 смертей;
Степновский район: заболело — 168, выздоровело — 89, 1 смерть;
Труновский район: заболело — 230, выздоровело — 123, 2 смерти;
Туркменский район: заболело — 213, выздоровело — 140, 2 смерти;
Шпаковский район: заболело — 475, выздоровело — 199, 11 смертей;
На Ставрополье в октябре может поступить вакцина от коронавируса. Об этом в ходе прямой линии 2 сентября сообщил губернатор Владимир Владимиров. Он рассказал, что отечественный препарат ждали уже в сентябре, но сроки скорректированы.
Проходить вакцинацию ставропольцы будут по желанию. Первыми станут люди из группы риска, в числе которых – врачи. После кампания охватит и других жителей Ставрополья.
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