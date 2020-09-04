На Ставрополье пьяный водитель бросил машину и сбежал от полицейских

В Левокумском районе сотрудники ДПС во время патрулирования заметили отечественную легковушку, которая свернула от автоинспекторов на проселочную дорогу. Полицейские по громкой связи потребовали у водителя остановиться.
В ответ он сначала свернул к обочине, затем бросил автомобиль и попытался сбежать с места. Забег оказался недолгим, автоинспекторы вернули водителя к месту остановки.
Бегуном оказался 29-летний местный житель, который имел явные признаки опьянения. Выяснилось, что молодой человек водительских прав никогда не получал.
Однако не так давно он уже был привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение без прав.
Факт употребления спиртного перед поездкой водитель не отрицал. Мужчина прошел процедуру освидетельствования, которая показала наличие более 1 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.
Против него собрали материал для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».
В прошлый раз мужчине назначили 10 суток административного ареста.
В этот раз он может лишиться свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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